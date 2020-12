Evade dai domiciliari a Naro e rapina una donna a Milano: coppia arrestata al confine con la Svizzera

Evade dagli arresti domiciliari dove era stato posto, con braccialetto elettronico, a Naro. Assieme alla compagna raggiunge Milano dove - secondo l'accusa formalizzata - rapina una donna, facendosi consegnare l'autovettura. Un "passo" falso perché quella macchina aveva il gps satellitare che ha fatto sì che la polizia si mettesse subito alle calcagna deella coppia. Gianluca Scaccia di Canicattì e la compagna Valentina Mantione sono stati arrestati al valico di Ponte Chiasso, al confine con la Svizzera. La coppia è stata portata al carcere di Como.

A fine novembre, in appello, era stata confermata - per il trentaseienne di Canicattì - la condanna, già pronunciata dai giudici del tribunale di Agrigento, a 10 anni e otto mesi. Scaccia - che è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Porcello - era stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un'abitazione di Naro. E' riuscito però ad allontanarsi e i carabinieri della stazione di Naro, così come quelli della compagnia di Licata, avevano subito avviato le ricerche. Non è saltata però fuori nessuna traccia del canicattinese, fino a quando - anche alla compagnia di Licata - non è arrivata la comunicazione ufficiale dell'arresto della coppia. Arresto avvenuto al valico di Ponte Chiasso, al confine con la Svizzera. Pare che Scaccia stesse provando a varcare il confine. E lo stesse facendo, assieme alla compagna, dopo che a Milano - stando alle accuse - aveva rapinato una donna, costringendola a farsi consegnare l'autovettura.