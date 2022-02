“Sbracciamoci e ripuliamo via Gioeni”: a ridare lustro al quartiere ci pensano i cittadini

E' stata chiamata "Sbracciamoci e ripuliamo via Gioeni" la manifestazione dedicata all'ambiente che si è svolta questa mattina in uno dei quartieri nevralgici della città dei templi. In via Gioeni alcuni residenti, attraverso un lavoro di squadra del tutto volontario e senza alcun compenso, hanno voluto ripristinare la zona adiacente al parcheggio della salita Madonna degli Angeli. All'iniziativa ha partecipato anche l'assessore comunale Francesco Picarella: "Mi auguro che iniziative come questa possano ripetersi anche in altri quartieri della città, dimostrando amore e cura per il territorio in cui si vive".

I residenti hanno sistemato, in particolare, un'aiuola riempiendo diversi sacchi di rifiuti e ripristinando il piccolo spazio verde in preda al degrado.

Il comitato di quartiere di via Gioeni ha pubblicizzato l'iniziativa sui social grazie all'impegno della professoressa Giovanna Cavaleri. "La ringrazio di cuore - ha aggiunto Picarella - perchè questo piccolo ma importante contributo alla città ha ottenuto uno straordinario successo".