Riprendono gli sbarchi: approdati 93 tunisini, la Lega prova a bloccare il trasferimento all'hotspot

Sono 93 i migranti che sono arrivati durante la notte, a Lampedusa, con tre diversi barchini. Sul molo Madonnina provando ad ostacolare il trasferimento dei gruppi di tunisini, "armata" di cuscino e lenzuola, si è distesa l'ex senatrice della Lega Salvini: Angela Maraventano. "Adesso basta - ha ripetutamente urlato - . Da qui non passa più nessuno. Hanno svuotato il centro d'accoglienza e continuano gli sbarchi. L'isola è rovinata, non passa più nessuno, basta".

I barchini giunti sull'isola avevano a bordo rispettivamente 67, 13 e altri 13 extracomunitari.

Ieri erano arrivate due microscopiche imbarcazioni con a bordo 24 e 26 migranti. A bloccarle, a largo di Lampedusa, le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I due gruppetti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Struttura che ieri sera accoglieva complessivamente 136 persone. Nessuna emergenza, naturalmente, anche perché i posti a disposizione sono complessivamente 192 e perché si è ben lontani dai numeri raggiunti nelle passate settimane quando la struttura si ritrovò ad ospitare – e ci furono disagi e disordini - ben 1.500 persone.

Attualmente, dopo gli approdi di stanotte, il centro d'accoglienza ospita 229 migranti.

"La Tunisia si trasferisce tutta in Italia e nessuno parla" - ha urlato Angela Maraventano che s'è poi rivolta al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: "Hai svuotato il centro per riempirlo di nuovo? Lamorgese li devi respingere. Non li devi lasciare in mare, li devi respingere - ha continuato ad urlare l'ex senatrice - . Sono tutti tunisini cosa vengono a fare da noi? Vergognatevi, vergognatevi".