Sbarcano a Lampedusa dopo respingimenti ed espulsioni: 22 arresti in 48 ore

Ventidue migranti, tunisini per la maggior parte, sono stati arrestati, nell'arco di 48 ore, dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento fra Lampedusa e Porto Empedocle. Si tratta di persone che sono tornate in Italia, attraverso la frontiera marittima di Lampedusa, nonostante fossero, in 9, destinatari di decreti di espulsione e in 13 di decreto di respingimento.

Sedici sono stati posti, su disposizione del pm di turno e in attesa dell'udienza di convalida, agli arresti domiciliari nell'hotspot di Lampedusa; mentre altri 6 nella tensostruttura di Porto Empedocle.