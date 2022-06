Ancora sbarchi a Lampedusa, arrivati altri 44 migranti: donna incinta portata in ospedale con l’elisoccorso

Quarantaquattro migranti, con due diverse imbarcazioni sono arrivati, nelle ultime ore, a Lampedusa dove all'hotspot ci sono 844 ospiti a fronte dei 350 posti disponibili. Ottanta sono stati imbarcati sul traghetto di linea Cossyra per Porto Empedocle e una donna incinta è stata trasferita, in elisoccorso, all'ospedale di Agrigento. Durante i primi controlli sanitari, effettuati a molo Favarolo, sono stati accertati 3 casi di scabbia.

L'ultimo gruppo arrivato in ordine di tempo è di 13 egiziani e libici, fra cui 2 minori non accompagnati. Il peschereccio di 20 metri, partito da Zuwarah in Libia, sul quale viaggiavano è stato intercettato a poco meno di un miglio dalla costa. Prima, a 18 miglia dal porto, una motovedetta della Guardia di finanza ha bloccato un natante di 7 metri con a bordo 31 tunisini, fra cui 6 minori.