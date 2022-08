Ancora sbarchi a Lampedusa, soccorsi al largo 56 egiziani partiti dalla Libia: sono approdati al molo Favarolo

Non si arrestano gli sbarchi a Lampedusa. L’ultimo in ordine di tempo riguarda 56 egiziani che, su un'imbarcazione di 10 metri partita da Zawia in Libia, sono stati soccorsi all'alba, a circa 3 miglia dalla costa, dalla motovedetta Pv7 della Guardia di finanza. Il gruppo è stato trasferito, dopo un primo triage sanitario effettuato direttamente al molo Favarolo, all'hotspot dove c'erano 455 ospiti. Nella giornata precedente, su disposizione della Prefettura di Agrigento, erano state trasferiti 107 migranti con il traghetto di linea Sansovino, 20 tunisini con volo charter per Potenza da cui verranno rimpatriati e altri 80 con la motonave Cossyra che è giunta all'alba a Porto Empedocle. Per stamani è previsto un nuovo trasferimento di 120 migranti, sempre con il traghetto di linea Sansovino.