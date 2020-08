Sbarchi a Lampedusa, la protesta di Maraventano: "Sciopero della fame, Mattarella dove sei?

A bordo di un micro gommone ha annunciato lo sciopero della fame. Lei è Angela Maraventano ex Lega, che oggi protesta per l’ondata di sbarchi a Lampedusa. L’emergenza immigrazione non arretra, Angela Maraventano, insieme a due suoi amici, si trova nelle acque antistanti il porto dell'isola.

“Lancio un appello al presidente Mattarella. Siamo italiani, non possiamo sopportare tutto questo. Qui - dice in una diretta Facebook - i trasferimenti vengono fatti anche a bordo delle auto. Non ci sono neppure più ambulanze. Non possiamo - chiosa Angela Maraventano - continuare così. Gli sbarchi non si fermano, l’isola è al collasso. Siamo dimenticati da tutti. Presidente Mattarella mi appello a lei, venga a trovarci”. Angela Maraventano non è nuova a proteste forti.

Qualche settimana fa, l’ex Lega, ha accolto il ministro Lamorgese con un maxi striscione: “Governo di Scafisti”. La donna, al momento, si trova nelle acque del porto di Lampedusa. Lei, insieme ad altre due persone, non intende smettere fin quando la situazione non migliorerà.