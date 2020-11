Barcone in difficoltà con a bordo anche un bimbo, migranti salvati dai pompieri

Una piccola imbarcazione, con a bordo 14 migranti, rischiava di affondare. Questa mattina, intorno alle 9:30, il natante si trovava nelle vicinanze dell'isola dei Conigli, a Lampedusa. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento dell'isola. I pompieri, via mare, hanno tratto in salvo le persone in difficoltà. Gli immigrati, poco dopo, sono stati consegnati alla guadia di finanza. La piccola imbarcazione è stata rimorchiata in porto dai viigli del fuoco dell'isola di Lampedusa.