Sbarcare 11 cadaveri a Lampedusa? Il sindaco: "Sono uno schiaffo ad un'Europa che fa finta di non vedere e capire"

"Non capisco con quale logica sia stato deciso di far sbarcare le salme a Lampedusa, quando sono note a tutto il mondo le condizioni della nostra camera mortuaria e più in generale le condizioni logistiche del mio territorio. Spero che le autorità preposte si ravvedano su questa decisione". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, che si dice "stanco e amareggiato dal ricevere continuamente morti. Così come sono stanco di dover ricordare a ogni occasione che noi siamo isola e abbiamo i problemi di una terra di frontiera - ha spiegato - . Problemi che non riguardano solo le salme, ma più in generale il funzionamento di tutta la macchina amministrativa che ho rappresentato in molteplici occasioni istituzionali.

Questi morti, proprio oggi, giorno in cui c'è la chiamata alle urne per le elezioni, sembrano - conclude - aver voluto dare uno schiaffo a un’Europa che da troppo tempo fa finta di non vedere e non capire che il problema non è più rinviabile". Ad evidenziare "criticità", rappresentandole nall'Italian maritime rescue coordination center di Roma, in merito alla gestione di così tanti cadaveri su Lampedusa era stata, stamattina, anche la guardia costiera di Lampedusa.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.