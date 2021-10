Il video dello sbarco sul cellulare, fermati 2 minorenni: "sono gli scafisti di quell'approdo"

I due sono stati bloccati alla stazione di Palermo, stavano partendo per Roma in autobus. Hanno ammesso d'aver condotto l'imbarcazione fino a Lampedusa -

La polizia ha fermato a Palermo due minorenni tunisini accusati di essere gli scafisti di uno sbarco di migranti avvenuto nello scorso agosto a Lampedusa. Sono stati bloccati alla stazione centrale del capoluogo siciliano dove, con tanto di biglietti in mano, stavano per prendere un pullman per Roma. I due erano fuggiti dalla comunità alloggio alla quale erano stati affidati.

Nei telefonini dei due ragazzi la polizia ha trovato un video su uno sbarco a Lampedusa. La procura del tribunale per i minorenni di Palermo ha disposto il loro fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I due, con l'ausilio di un interprete, hanno ammesso di essere gli scafisti di uno sbarco avvenuto ad agosto a Lampedusa. Il Gip ha convalidato il fermo e ha disposto la loro custodia in un istituto penitenziario per minorenni.