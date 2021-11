Sei sbarchi con 349 migranti a Lampedusa: quasi 700 all'hotspot dove è di nuovo emergenza, bloccati 8 tunisini a Sciacca

Ore 13,18. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 80 migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, per stasera con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle. Nella struttura di prima accoglienza, al momento, ci sono circa 700 persone a fronte di 250 posti disponibili. La Prefettura è al lavoro per organizzare, per la giornata di domani, nuovi trasferimenti.

Ore 11,50. Otto tunisini sono stati fermati dai carabinieri di Sciacca mentre vagavano per le campagne in località Sovareto. Hanno dichiarato di essere sbarcati nella vicina spiaggia, ma non è stata trovata nessuna traccia del natante col quale sono approdati. Sono tuttora in corso le ricerche da parte della Guardia costiera e non si esclude che, oltre alle 8 persone individuate, altre siano riuscite a disperdersi sulla terraferma.

Ore 9,50. Altri tre approdi hanno permesso di sbarcare a Lampedusa 138 migranti. Sulla prima carretta del mare intercettata al largo dell'isola viaggiavano in 69, tra cui 12 donne e 2 minori. Sugli ultimi due barchini rintracciati, invece, c'erano 44 (tra cui 16 donne e 9 minori) e 25 (tra cui 2 donne e un minore) migranti. Da ieri mattina salgono così a 494 i migranti sbarcati a Lampedusa.

Ore 8,10. Notte di sbarchi a Lampedusa, dove in poche ore sono giunte 221 persone. Il primo barcone con 68 migranti a bordo, tra cui due minori, è stato intercettato dagli uomini della Capitaneria di porto a circa 18 miglia dall'isola. Dopo essere stati trasbordati sono sbarcati al molo commerciale, mentre l'imbarcazione su cui viaggiavano è stata lasciata alla deriva. Sempre le motovedette della Guardia costiera hanno rintracciato a 28 miglia a sud delle coste lampedusane una carretta del mare di 10 metri con 98 naufraghi a bordo, tra cui 4 minori. Anche in questo tutti sono stati trasbordati e condotti al molo Favaloro, dove poco dopo l'una di notte sono arrivate 45 persone di varie nazionalità subsahariane, tra cui 7 donne e 3 minori, intercettati a una trentina di miglia a sud di Lampedusa dai militari della Guardia di finanza su un barchino lasciato alla deriva.

In poco più di 24 ore sono 356 i migranti approdati sulla più grande delle Pelagie. Per tutti, dopo un primo triage sanitario è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente oltre 560 migranti a fronte di una capienza di 250 posti.

Restano, intanto, in attesa di un porto sicuro di sbarco i 375 naufraghi a bordo della Sea Watch 4. La nave umanitaria ieri in poche ore ha effettuato tre operazioni di soccorso: gli ultimi in ordine di tempo a essere tratti in salvo sono stati 7 migranti, che viaggiavano su una piccola barca in vetroresina.

(Aggiornato alle ore 13,18)