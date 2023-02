Sei sbarchi con 269 migranti nel giro di poche ore, il racconto: reclusi in safe house a Mahdia prima del viaggio

Ore 11,48. Altri 71 migranti, originari di Camerun, Guinea, Senegal, Mali e Costa d'Avorio, sono stati soccorsi da un pattugliatore dell'assetto Frontex e dalla Guardia di finanza al largo di Lampedusa. Salgono a 6, con un totale dalla scorsa mezzanotte di 269 persone, gli sbarchi registratisi a Lampedusa. Sul primo barchino intercettato erano in 35, fra cui 7 donne. Sul secondo, invece, erano in 36, fra cui 8 donne e 3 minori non accompagnati. I due gruppi sono partiti da Sfax, in Tunisia e hanno pagato da 1.500 a 2.000 dinari tunisini ciascuno. Stando a quanto dichiarato ai soccorritori, le traversate sono state fatte avvalendosi delle applicazioni del cellulare e con una bussola.

Ore 8,30. Sono 156 i migranti sbarcati, fra la notte e l'alba, a Lampedusa dopo che tre diversi barconi sono stati agganciati dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. A loro si aggiungono anche i 42 il cui barchino è stato soccorso, in acque Sar Maltesi, con a bordo anche 8 cadaveri.

Sul primo natante, c'erano 38 persone (11 donne e 4 bambini) che hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia e Guinea. Sul secondo erano in 82 (14 donne e 5 minori), mentre sul terzo c'erano 36 migranti (5 donne e 1 minore). Tutti, secondo quanto riferito, sono partiti da Sfax in Tunisia, e tutti hanno parlato di una safe house a Mahdia.

I quattro diversi gruppi sono stati portati, dopo i primi controlli sanitari effettuati direttamente a molo Favarolo, all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, sono presenti 282 ospiti. Appena ieri sera erano invece 46.

(Aggiornato alle ore 11,50)