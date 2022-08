Stop sbarchi durante la notte e trasferimenti: in 1.440 all'hotspot

Non ci sono stati sbarchi durante la notte, dopo due giornate infernali, a Lampedusa. All'hotspot di contrada Imbriacola, dopo il trasferimento di 249 migranti avvenuto nella tarda serata di ieri con il traghetto Cossyra che ha fatto rotta verso Porto Empedocle, sono rimasti 1.440 ospiti a fronte di 350 posti disponibili.

Ieri, sull'isola si sono registrati complessivamente 16 sbarchi con 363 migranti.

Per Giorgia Meloni la soluzione è il "blocco navale"

Gli sbarchi senza fine del week end hanno spinto la leader di Fdi Giorgia Meloni a indicare nel "blocco navale" la soluzione al problema. Uno "Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane", ha detto Meloni ripetendo che è giunto "il momento di voltare pagina", cosa che "avverrà il 25 settembre", con il risultato del voto.