Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, arrivati in 267 a bordo di 8 barchini

Lampedusa continua ad accogliere migranti. Gli ultimi in ordine di tempo a sbarcare nella notte e nelle prime ore della mattinata sono stati 67 a bordo di 3 barchini. Il primo natante, intercettato dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria, era partito da Monastir e trasportava 17 tunisini tra cui 3 donne e 2 minori. Sul secondo c’erano 19 persone tra cui 2 donne e sul terzo erano in 31 tra cui 15 donne e 5 minori. Non solo tuinisini ma anche migranti che hanno dichiarato di essere scappati da Camerun, Mali, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Guinea. Adesso si trovano tutti nell’hotspot.

Nel pomeriggio altri 200 migranti, con 5 diverse imbarcazioni, sono giunti a Lampedusa dove dalla mezzanotte salgono a otto gli approdi con un totale di 267 persone. Dopo i tre barchini soccorsi fra la notte e l'alba, nel pomeriggio le motovedette della Guardia di Finanza hanno agganciato, fra 15 e 11 miglia, un natante con 31 tunisini, fra cui una donna e 3 minori, una barca di 6 metri con 20 tunisini, fra cui una donna, e una lancia di 7 metri con 34 tunisini e siriani, fra cui 3 donne e 4 minori. La motovedetta della Capitaneria invece ha soccorso, a 13 e 14 miglia, un'imbarcazione alla deriva con 80 tunisini, fra cui 6 donne e 7 minori, e l'ultimo natante con 45 senegalesi, gambiani e malesi.

Nel gruppo anche 11 donne e 1 minore. Sono 876 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, nelle ultime ore, sono giunte 267 persone. Per stasera, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, è previsto il trasferimento di 80 persone con il traghetto di linea Cossyra che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle.

Nella giornata precedente a Lampedusa c’erano stati 10 approdi con l’arrivo di circa 200 persone.