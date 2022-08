Alarm Phone lancia l'Sos: "C'è anche un morto", soccorsi e sbarcati a Lampedusa i 70 migranti

Sono sbarcati a Lampedusa i 70 migranti, segnalati in zona Sar maltese, da Alarm Phone. "Dopo tante ore di non assistenza - denuncia l'ong - il gruppo è stato finalmente soccorso. Nonostante la loro situazione critica, le persone in difficoltà sono state ignorate per troppo tempo".

L'ong aveva lanciato il primo sos sabato scorso. "Il motore si è spento e hanno bisogno di soccorsi urgenti", aveva twittato, aggiungendo che secondo quanto riferito dai migranti una persona a bordo era morta.