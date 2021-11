Ancora sbarchi a Lampedusa: con il quarto barcone soccorso arrivano a 255 i migranti approdati in poche ore

Ore 18,35. Altri 49 tunisini - ed è il quarto sbarco della giornata - sono giunti a Lampedusa. A soccorrerli nelle acque antistanti a Lampedusa sono state le motovedette della Guardia costiera. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 758 migranti a fronte di 250 posti disponibili.

Ore 18,12. "Circa 48 persone in pericolo in zona Sar a poche miglia da Lampedusa". Lo scrive in un tweet l'ong Mediterranea, spiegando che l'imbarcazione "si trova in balia delle onde e sta imbarcando acqua". "Le autorità - continua il tweet - sono già state chiamate dalle persone a bordo, ma non rispondono. Queste persone devono essere soccorse ora!".

Ore 17,30. Un barcone - con 58 subsahariani, fra cui 4 donne e 2 minori - ed è stato il terzo sbarco della giornata, è stato intercettato da una motovedetta della Capitaneria di porto a circa 4 miglia da Lampedusa. Con loro il numero dei migranti sbarcati oggi è arrivato ad un totale di 206.

Ore 11,20. Altri 66 tunisini, fra cui 4 donne e 5 minori, sono sbarcati - ed è stato il secondo sbarco della giornata - a Lampedusa. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano è stata intercettata, dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, a circa 14 dalla costa. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Ore 9,30. Sono 82 i tunisini sbarcati a Lampedusa dopo essere stati intercettati e soccorsi al largo della costa. Nel gruppo, anche due giovani donne. I migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove si trovano 775 ospiti a fronte di 250 posti disponibili.

Ieri, sull'isola erano sbarcati - dopo 6 soccorsi ed approdi - in 497.

(Aggiornato alle ore 18,12)