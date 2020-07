Riescono ad arrivare fino al molo Favarolo, la Finanza ferma 28 tunisini

Un gruppo di 28 tunisini è riuscito ad arrivare e a sbarcare al molo commerciale di Lampedusa. Ad accorgersi di loro sono stati i militari della Guardia di finanza. Una motovedetta delle Fiamme gialle ha invece intercettato, nelle acque antistanti all'isola, un ennesimo barchino con a bordo 9 tunisini. I due gruppi, al momento sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea, verranno trasferiti all'hotspot dove si arriverà a 783 presenze.

L'intervento

"Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Latina Damiano Coletta accolgono 55 immigrati, giunti da Lampedusa, all'Expo del capoluogo, colpendo di fatto il turismo. Ben 12, positivi al Coronavirus, sono al momento trasferiti con le ambulanze al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina". Così in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi. "Non basta questo folle sistema di accoglienza - aggiunge - si corre il rischio di aumentare i contagi quando gli italiani sono stati costretti a barricarsi in casa. Una vergogna che denunceremo ovunque nel rispetto delle misure Covid-19"

Gli sbarchi

Questa mattina a Lampedusa ci sono stati 4 sbarchi, fra cui due approdi direttamente al molo Favarolo e al molo commerciale, per un totale di 47 immigrati. Sulla terraferma sono stati bloccati, dalla Guardia di finanza, prima 7 e poi 9 tunisini. Al largo, una motovedetta delle Fiamme gialle ha intercettato invece due barchini: uno con 10 tunisini

e l'altro con 21 migranti, fra cui 4 minori e 5 donne, una delle quali ucraina. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola per essere identificati.

(Aggiornato alle 19:00)