Soccorsi al largo e approdi sulla costa: altri 180 a Lampedusa

Ore 14,57. Una motovedetta della Capitaneria di porto ha soccorso, a 7 miglia a Sud di Lampedusa, un barcone di 12 metri con a bordo 74 migranti, fra cui 27 donne e 7 minori. I migranti sono stati fatti sbarcare al molo commerciale e, al termine degli accertamenti sanitari, sono stati trasferiti nell'hotspot per le procedure di identificazione e per essere sottoposti ai tamponi rapidi anti-Covid. Dopo questo nuovo sbarco, nella struttura i migranti ospiti sono risultati essere 1.253.

Ore 12. Due sbarchi, entrambi sulla terraferma, a Lampedusa. In totale sono arrivati 106 migranti. E all'hotspot di contrada Imbriacola gli ospiti sono 1.179 ospiti. Il primo gruppo - composto da 89 migranti, fra cui 6 donne e 1 minore - è stato bloccato, all'alba, dopo lo sbarco a Cala Pisana, dai carabinieri che hanno anche sequestrato il gommone di 10 metri utilizzato per la traversata. In mattinata, la Guardia di finanza ha invece rintracciato al molo commerciale 17 tunisini che sono riusciti ad arrivare con un'imbarcazione di 6 metri. Tutti, dopo i primissimi controlli sanitari, sono stati portati all'hotspot.

Ieri mattina, invece, i vigili del fuoco di Lampedusa hanno soccorso un'imbarcazione con 14 immigrati, fra cui una donna e un bambino. Il natante si trovava nei pressi dell'Isola dei Conigli quando è stato intercettato. I pompieri hanno coordinato lo sbarco e poi hanno "consegnato" il gruppetto alla Guardia di finanza. La piccola imbarcazione è stata poi rimorchiata in porto dal natante dei vigili del fuoco.

