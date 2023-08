Sbarchi senza sosta e soccorsi in mare: 1500 migranti nella tensostruttura di Porto Empedocle

Ore 11:30. La nave Astral, della ong spagnola Open Arms, fra poco giungerà a Porto Empedocle dove è stata autorizzata a sbarcare i circa 60 migranti che ha a bordo dopo un soccorso nel canale di Sicilia. I migranti verranno sistemati nella zona portuale dove c'è una tensostruttura che viene utilizzata per le operazioni di transito: triage sanitario e identificazione e dove, al momento, sono già presenti 330 persone. Porto Empedocle è stata indicata come porto di sbarco anche per l'Ocean Viking che dovrebbe arrivare nel pomeriggio con a bordo 371 nordafricani. In serata, sempre nella tensostruttura, giungeranno anche i 760 che stanno per lasciare Lampedusa con il traghetto di linea Galaxy.

L'area portuale dovrebbe dunque ritrovarsi ad ospitare, ma non è attrezzata per questi numeri, oltre 1.500 persone. Gente che non potrà che restare nel piazzale, sotto il sole. La Prefettura di Agrigento che ha continuato, in maniera incessante, a svuotare l'hotspot di Lampedusa, adesso, si ritrova in allarme per Porto Empedocle dove sono state dirottate anche le due ong. L'ufficio territoriale del governo sta cercando, ma è assai complicato nel weekend di Ferragosto, di trovare gli autobus necessari, ma anche centri d'accoglienza siciliani dove vi siano posti disponibili, per velocizzare i trasferimenti da Porto Empedocle, ma al momento la preoccupazione è davvero tanta.

Durante la notte si erano già registrati tredici sbarchi, con un totale di 382 migranti. A soccorrere i barchini, con a bordo un minimo di 12 tunisini e un massimo di 51 persone originarie di Burkina Faso, Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Liberia, Mali e Senegal sono state le motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle che hanno anche bloccato un natante di 6 metri, con 43 etiopi, sudanesi e somali che era riuscito ad arrivare fino all'ingresso del porto.

Gli ultimi 51, fra cui 7 donne e 2 minori, soccorsi dalla Cp285 della Capitaneria sono stati trovati su un barchino alla deriva poiché senza motore. I migranti hanno dichiarato ai soccorritori di averlo perso durante la navigazione.

Ieri, sull'isola, c'erano stati 34 approdi, con un totale di 1.232 persone sbarcate nell'arco di 24 ore. Gli ultimi ad arrivare, poco prima di mezzanotte, sono stati 54 di Costa d'Avorio, Sierra Leone, Mali, Nigeria e Burkina Faso soccorsi dalla ong Nadir alla quale è stato assegnato il porto di Lampedusa.

Intanto sono 760 i migranti che, a piccoli gruppi, scortati dalla polizia fino al porto di Lampedusa, stanno lasciando l'hotspot di contrada Imbriacola dove, all'alba, c'erano 2.552 ospiti. I 760 verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che effettuerà un viaggio dedicato esclusivamente al trasferimento di migranti e che in serata raggiungerà Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza, fra poco meno di un'ora, resteranno in 1.792.

A lasciare l'hotspot ieri sera sono stati anche i 4 giovani sopravvissuti al recente naufragio, Kadim, Seidou, Omar e Aicha. Sono ancora molto provati ma stanno bene e desiderosi di proseguire il loro percorso insieme. A renderlo noto è stata la Croce Rossa Italiana.