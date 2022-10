Emergenza sbarchi, Vella a Lampedusa: si lavora per dissequestrare le salme dei migranti

Il procuratore capo di Agrigento, Salvatore Vella, è arrivato a Lampedusa e sta tenendo, nella sala conferenze dell'aeroporto, un incontro con tutte le forze dell'ordine e i soccorritori che si occupano dell'emergenza immigrazione clandestina. Il vertice servirà per analizzare i flussi delle migrazioni, ma anche e soprattutto per provare a velocizzare il dissequestro delle 11 salme, fra cui quelle di 4 bambini, che si trovano nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, ha già incontrato Vella, poco prima che il pm iniziasse la riunione con i vertici delle forze dell'ordine.

"Ammiro il lavoro di chi salva vite umane, ma si deve considerare, per quanto riguarda Lampedusa, che quest'isola non può essere considerata l'unico porto sicuro - ha detto Mannino in merito alle nuove direttive del governo che è pronto a non assegnare porti sicuri alle navi ong - . Non si può fare tutto sulle spalle di questa isoletta. E' come il regolamento di Dublino, se l'Europa veramente vuole concretizzare i valori della solidarietà e coesione fra le nazioni è giusto che tutti gli Stati Europei partecipino al soccorso e all'accoglienza dei migranti".