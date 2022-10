Emergenza sbarchi, Vella a Lampedusa: "Più risorse per catturare i trafficanti di uomini"

Il procuratore capo di Agrigento, Salvatore Vella ha tenuto questa mattina nella sala conferenze dell'aeroporto, un incontro con tutte le forze dell'ordine e i soccorritori che si occupano dell'emergenza immigrazione clandestina. Il vertice servirà per analizzare i flussi delle migrazioni, ma anche e soprattutto per provare a velocizzare il dissequestro delle 11 salme, fra cui quelle di 4 bambini, che si trovano nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

"L'incontro è servito per mettere a punto le indagini e le procedure, in modo da non sovrapporci e arrivare il più velocemente possibile all'obiettivo di catturare, quando è possibile, i trafficanti, gli scafisti o individuare eventuali altre responsabilità. L'incontro è stato proficuo visto la partecipazione della Squadra Mobile di Agrigento, della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Quello che chiediamo per contrastare queste attività è la presenza di maggiori interpreti a disposizione delle forze di polizia su questa isola che continua ad essere un territorio di frontiera - ha aggiunto Vella - . Gli interpreti servono per ricostruire fatti di reato e catturare presunti colpevoli, altrimenti siamo ciechi e sordi. Attualmente sono proprio gli interpreti quello che ci manca di più".

Il procuratore aveva incontrato, nella prima mattinata di oggi il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino.

"Ammiro il lavoro di chi salva vite umane, ma si deve considerare, per quanto riguarda Lampedusa, che quest'isola non può essere considerata l'unico porto sicuro - ha detto Mannino in merito alle nuove direttive del governo che è pronto a non assegnare porti sicuri alle navi ong - . Non si può fare tutto sulle spalle di questa isoletta. E' come il regolamento di Dublino, se l'Europa veramente vuole concretizzare i valori della solidarietà e coesione fra le nazioni è giusto che tutti gli Stati Europei partecipino al soccorso e all'accoglienza dei migranti".

"I migranti continuano ad arrivare, così come è accaduto negli ultimi 30 anni, in numeri altissimi - continua Mannino -. Attualmente le condizioni meteo sono ottime e, di fatto, i gruppi vengono spinti a fare la traversata che già hanno pianificato. La situazione si è complicata perché oltre a soccorrere e accogliere i vivi, stanno arrivando anche dei cadaveri ed è complesso, anche a livello umano, gestire. Spero che il prima possibile possano essere trasferite le salme, ci sono al momento 11 bare nella camera mortuaria, dei migranti - ha aggiunto Mannino - . Abbiamo sollecitato Prefettura e Procura a sbrigare quanto prima tutta la prassi burocratica per avere i nulla osta e procedere con i trasferimenti".

Fra le salme da trasferire anche quelle di due tunisini, recuperate diverse settimane addietro nelle acque antistanti a Lampedusa. "E' tutto fermo - ha spiegato il sindaco delle Pelagie - perché sono state avanzate delle richieste di Dna, da parte del Consolato tunisino, per procedere all'identificazione delle persone e quindi sono in corso rilievi particolari".

(articolo aggiornato alle 13.01)