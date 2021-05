Sette sbarchi a Lampedusa, nelle ultime ore arrivati oltre 1200 migranti sull'isola

Sono oltre 1200 i migranti arrivati, con 7 diversi barconi nelle ultime ore a Lampedusa, confermando il timore che le ormai stabili condizioni meteo avrebbero rimesso in moto la macchina degli sbarchi.

La prima barca di legno di 20 metri, con a bordo 325 persone a bordo, è stata intercettata a 8 miglia da Lampedusa. La seconda carretta, intercettata a 5 miglia dalla costa è stata scortata da una motovedetta della guardia di finanza fino a molo Favaloro. A bordo c'erano 90 migranti di varie nazionalità, 83 uomini, 6 donne e una neonata. Altri due sbarchi sono stati autorizzati al molo dell'isola: uno con 98 migranti (tutti uomini, quasi tutti originari del Bangladesh) e uno con 6 migranti di nazionalità tunisina, tutti uomini. A questi si sono aggiunti nella tarda mattinata altri 398 migranti che sono stati sbarcati dalle motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. Si tratta di soggetti di diversa etnia: tra di essi ci sono 24 donne e 6 bambini. Viaggiavano a bordo di un peschereccio in ferro che era stato lasciato in avaria a tre miglia circa da Lampedusa. A questi si sono aggiunti altri due sbarchi: uno ha riguardato 97 migranti provenienti anch'essi in larga parte dal Bangladesh (tutti uomini) che sono stati intercettati su una nave a circa 2 miglia da lampedusa e un settimo sbarco avvenuto alle 13, con la Guardia di Finanza che ha scortato presso il molo Favarolo 38 migranti di nazionalità tunisina (tra questi 2 donne e un bambino" che si tovavano a largo dell'isola su una piccola imbarcazione in legno.

Tutti sono stati portati all"hotspot di contrada Imbriacola, che fino a questo momento era vuoto e che invece adesso rischia nuovamente di "scoppiare".

(articolo aggiornato alle 13.25)