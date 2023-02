Sbarchi senza sosta a Lampedusa: sono 2.110 i migranti all'hotspot

Sono 239 i migranti sbarcati, da mezzanotte in poi, a Lampedusa. Sei i barchini, a bordo dei quali c'erano anche donne e bambini, che sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria.

Ieri, sull'isola, si sono registrati 34 sbarchi con un totale di 1.465 persone. L'ultimo approdo della giornata di ieri è avvenuto direttamente a Cala Francese, a sbarcare sono stati in 131, tutti bloccati, mentre si stavano dirigendo verso il centro, dai militari della tenenza delle Fiamme gialle. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola: la prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto per la tarda mattinata il trasferimento di 110 degli oltre 2.200 ospiti dell'hotspot.

Migranti: cadavere decapitato, Procura apre inchiesta

Il procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, dopo il rinvenimento di ieri del cadavere di un uomo privo di testa. L'ipotesi di reato è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. Sulla salma, che si trova nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, verrà eseguita una ispezione cadaverica esterna e poi, sulla base delle risultanze, decideranno per una eventuale autopsia. C'è da capire come è morto l'uomo, quanto tempo è stato in mare e come la salma è stata decapitata. Probabilmente non sarà mai chiaro su quale delle decine e decine di barchini in difficoltà, o naufragati, viaggiasse l'uomo. Uno degli ultimi dispersi di cui si ha notizia è l'uomo che è caduto dall'imbarcazione, soccorsa il 2 febbraio scorso in acque Sar Maltesi, con a bordo 8 cadaveri. La stessa dalla quale è scivolato il neonato che la mamma, morta all'improvviso per fame e ipotermia, teneva in braccio.