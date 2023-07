Lampedusa, è stata un'altra notte d'inferno: oltre 700 le persone sbarcate

Sono più di settecento le persone sbarcate a Lampedusa tra la notte e la prima mattina di oggi.

Una donna in travaglio, facente parte di un gruppo di 52 persone giunto alle 00:45, è stata portata al poliambulatorio subito dopo l'arrivo a molo Favarolo. Stessa cosa per un'altra donna che ha partorito sul barchino sul quale era assieme a 40 connazionali giunti a Lampedusa alle 3:16.

Tanto la donna quanto il neonato sono stati portati in ospedale per essere sottoposti a controlli. Le persone giunte durante la notte, tutte partite da Sfax in Tunisia, hanno dichiarato di essere originarie di Mali, Guinea, Costa d'Avorio, Liberia, Gambia, Pakistan, Senegal, Camerun e Sudan. Ieri sull'isola c'erano stati 14 sbarchi in totale con 589 persone.

Un secondo blocco di arrivi si è registrato in mattinata, con 7 natanti, che ospitavano un totale di 299 migranti,, fra cui donne e minori che hanno riferito d'essere originari di Siria, Egitto, Tunisia, Yemen, Senegal, Guinea, Gambia e Burkina Faso. Le imbarcazioni sono salpate, a detta degli sbarcati, da Zuwara in Libia, Jebiniana, Kerkenna, Sfax e Mahdia in Tunisia. Tutti, dopo un primo triage sanitario a molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Sono 1.524 i migranti, ma il conteggio è ancora in corso, ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Nonostante i quotidiani, doppi e tripli, trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, la struttura è di nuovo affollata. Per la mattinata, con l'obiettivo di alleggerire i padiglioni di contrada Imbriacola, è stato disposto il trasferimento di 350 migranti con la nave di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.