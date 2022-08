Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, arrivati in 67 a bordo di 3 barchini

Lampedusa continua ad accogliere migranti. Gli ultimi in ordine di tempo a sbarcare nella notte e nelle prime ore della mattinata sono stati 67 a bordo di 3 barchini. Il primo natante, intercettato dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria, era partito da Monastir e trasportava 17 tunisini tra cui 3 donne e 2 minori. Sul secondo c’erano 19 persone tra cui 2 donne e sul terzo erano in 31 tra cui 15 donne e 5 minori. Non solo tuinisini ma anche migranti che hanno dichiarato di essere scappati da Camerun, Mali, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Guinea. Adesso si trovano tutti nell’hotspot.

Nella giornata precedente a Lampedusa c’erano stati 10 approdi con l’arrivo di circa 200 persone.