Sbarcano a Lampedusa nonostante il decreto di espulsione: 5 arresti

La polizia ha tratto in arresto un cittadino tunisino perché, nonostante fosse gravato da decreto di espulsione, è rientrato in territorio nazionale approdando a Lampedusa. Stessa sorte per altri quattro migranti (2 tunisini, un marocchino e un egiziano). In questo caso, pur essendo gravati da decreto di respingimento, sono tornati in Italia approdando sempre nella maggiore delle isole Pelagie.

I migranti, come da disposizioni del pm dii turno della Procura di Agrigento, sono stati sottoposti dal personale della locale Squadra mobile, agli arresti domiciliari presso l’hot spot di contrada Imbriacola a Lampedusa.