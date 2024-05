Lancio di calcinacci e pietre durante il derby Pro Favara-Akragas: tre assolti

Due assoluzioni "per non avere commesso il fatto" e una terza "per particolare tenuità del fatto". Il giudice Vincenzo Ricotta ha scagionato, con formule e motivazioni differenti, tre tifosi ritenuti protagonisti degli scontri scoppiati in occasione del derby Pro Favara - Akragas del primo marzo del 2020.

Si tratta di Danilo Di Francesco, 30 anni, di Agrigento e dei favaresi Vincenzo Fallea, 35 anni e Amedeo Cavallaro, 26 anni. Quest'ultimo è stato prosciolto per tenuità del fatto mentre i primi due (difesi dagli avvocati Davide Casà e Olindo Di Francesco) sono stati ritenuti estranei ai disordini.

Altri due imputati, in precedenza, avevano chiesto la messa alla prova. Tutti erano accusati di avere lanciato pietre, calcinacci, pezzi di intonaco e altro materiale contro la tifoseria avversaria.

Fallea e Cavallaro, secondo l'ipotesi sconfessata nel processo, li avrebbero lanciati all'indirizzo della gradinata est dove si trovavano i tifosi dell'Akragas.

Di Francesco, dall'interno del settore ospiti, era accusato anche di essersi travisato il volto con cappuccio e maschera e avere provocato i sostenitori del Pro Favara, in curva nord, alimentando così i disordini.