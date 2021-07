Vandali scatenati in pieno centro: sassaiola contro un'abitazione e danni ad una vettura

Tanto per l’auto, di proprietà di un quarantenne, quanto per l’abitazione del quarantaquattrenne sono state già avviate le indagini della polizia

Sassaiola contro un’abitazione di via Vittorio Veneto e danneggiamento di un’autovettura posteggiata in centro. Vandali scatenati a Canicattì? Così sembrerebbe, anche se spetterà alla polizia – che ha raccolto le due diverse denunce a carico di ignoti – provare a fare chiarezza e a stabilire se veramente entrambi gli episodi sia riconducibili a dei vandali o se, invece, s’è trattato di danneggiamenti mirati. Tanto per l’auto, di proprietà di un quarantenne, quanto per l’abitazione del quarantaquattrenne sono state già avviate le indagini.

La sassaiola contro la residenza si è verificata durante le ore serali. Il quarantaquattrenne ha sentito dei forti rumori alla finestra di alluminio e affacciandosi ha sentito le voci di alcuni ragazzi che si trovavano sul tetto della biglietteria dello stadio, mentre continuavano appunto ad arrivare degli oggetti contro la sua residenza. Il canicattinese ha chiamato il numero unico di emergenza, il 112, e poco dopo è passata, per controllare, una volante.

Il giorno dopo ha però accertato che le finestre presentavano delle ammaccature e anche le tende in stoffa, a protezione del balcone, erano strappate. L’impiegato ha appunto formalizzato denuncia a carico di ignoti e spera che il gruppetto di giovani vandali, che verosimilmente gravitano nella zona, possa essere identificato dalla polizia.