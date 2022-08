Sassaiola e bottigliate contro la polizia alla fine del derby Akragas-Pro Favara, cinque arresti

Sono stati arrestati i cinque agrigentini - hanno dai 30 ai 18 anni - che, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno lanciato sassi e bottiglie contro i poliziotti che erano, in servizio di ordine pubblico, allo stadio Esseneto dove s'è tenuta l'andata di primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. A margine del derby fra Akragas e Pro Favara è stato l'inferno.

Il gruppo, composto da molte più persone rispetto ai cinque che sono stati prima bloccati e poi arrestati, ha intonato cori oltraggiosi e minacciosi nei confronti dei poliziotti. Poi è partita la sassaiola e il lancio di bottiglie di vetro. Colpiti due poliziotti: il commissario capo Francesco Sammartino e l'assistente capo Ezio D'Ambra. Entrambi sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in una settimana circa.

Per ore ed ore, dopo aver bloccato i primi cinque agrigentini, i poliziotti hanno cercato di rintracciare gli altri esagitati che s'erano resi protagonisti degli scontri avvenuti all'esterno dello stadio. Ma gli altri ultras sono riusciti a dileguarsi. E' in corso naturalmente l'attività investigativa per provare ad identificarli. Ai cinque arrestati sono state contestate le ipotesi di reato di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, ma anche lesioni personali e lancio di materiali pericolosi in occasione di manifestazioni sportive. Gli indagati sono stati posti, in attesa dell'udienza di convalida, ai domiciliari.

L'Akragas condanna l'episodio di violenza

"Un fatto inaccettabile ed inqualificabile! Come società di calcio siamo al fianco dei nostri agenti a cui va il ringraziamento per la particolare dedizione con cui domenicalmente affrontano il loro lavoro a tutela dell?ordine pubblico - ha scritto il presidente Giuseppe Deni - . Quanto accaduto non ha alcuna giustificazione e chi ha agito, dimostrando assoluta mancanza di rispetto delle istituzioni, ne pagherà le conseguenze. Ci dissociamo da questi pseudo sportivi che nulla hanno a che vedere con i principi di lealtà e fair play che questa società sportiva da sempre persegue. La violenza non si giustifica e non può essere tollerata!".

Mp: "Servono provvedimenti duri e inequivocabili"

"Non è la prima volta che nel corso di una partita di calcio, nella nostra città, le forze di polizia impegnate nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica diventino oggetto di una vile aggressione da parte di pseudo tifosi che non possiamo che definire dei veri e propri criminali. Delinquenti che devono essere individuati, puniti e allontanati definitivamente dagli eventi sportivi nella nostra provincia". Con queste parole è intervenuta la segreteria nazionale del sindacato di polizia Mp che ha, naturalmente, espresso sostegno e solidarietà ai poliziotti feriti. "Invitiamo la massima autorità della nostra provincia ad emetter provvedimenti cautelativi duri ed inequivocabili nei confronti dei responsabili - viene aggiunto -, mentre auspichiamo che l'autorità giudiziaria sia rigida e severa e applichi pedissequamente la norma, affinché tali atti criminosi non abbiano più a ripetersi".