L'inchiesta sui disordini dell'Esseneto dopo il derby Akragas - Pro Favara: scattano altri due arresti e una denuncia

Ancora arresti. Ma anche denunce, e questa volta di un minorenne. I poliziotti della sezione Volanti e della Digos, nelle ultime ore, hanno fermato – entrambi sono stati posti in stato d’arresto appunto - un trentaduenne e un trentanovenne, tifosi biancazzurri.

D. L. è stato accusato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché di lesioni aggravate: avrebbe partecipato al lancio di grossi sassi e bottiglie di vetro che hanno colpito, e ferito, due poliziotti. Il trentanovenne C. P. è stato accusato invece di non aver ottemperato al Daspo firmato dal questore di Agrigento. Non avrebbe potuto avvicinarsi ai luoghi di manifestazioni sportive per effetto del Daspo, ma in realtà era – il giorno del derby fra Akragas e Pro Favara – nei pressi dell’Esseneto. Ed è stato notato e riconosciuto nell’esatto momento in cui erano in corso gli scontri, ai quali appunto lui non ha però partecipato. Sono saliti così a 7 gli arresti fatti dalla polizia per l’inferno scoppiato domenica pomeriggio.

Ma c’è stato – e questa volta è un diciassettenne – anche un altro denunciato. Il ragazzo, travisato, è stato accusato d’aver partecipato in concorso ai tumulti. Non ha lanciato bottiglie, né sassi, ma era travisato appunto ed era – secondo l’accusa formalizzata dalla polizia a suo carico – in mezzo alla bolgia. Già domenica sera c’era stata un’altra denuncia a piede libero.