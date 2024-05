Sassaiola contro le auto di passaggio al Quadrivio Spinasanta: bloccato e denunciato un giovane

Sassaiola contro le auto di passaggio lungo via Imera, all'altezza della rotatoria del Quadrivio Spinasanta. I poliziotti della sezione Volanti della questura di Agrigento hanno denunciato un immigrato che è stato trovato, al momento dell'intervento della pattuglia, con in mano il collo di una bottiglia di vetro rotta e un oggetto contundente.

Nelle scorse sere, i poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto l'alert arrivato al numero unico d'emergenza, il 112. Più automobilisti di passaggio avevano segnalato il lancio di sassi, una vera e propria sassaiola, all'altezza della rotatoria del Quadrivio Spinasanta. Gli agenti sono accorsi, senza perdere un solo secondo, per evitare rischi e pericoli, oltre che danneggiamenti. Giunti in via Imera, i poliziotti hanno trovato un gruppo di persone intimorite ed indignate. E a pochi passi, un immigrato che, verosimilmente agitato, aveva in una mano un oggetto contundente e nell'altra il collo di una bottiglia di vetro rotta. Il giovane migrante è stato bloccato e allontanato. A suo carico è stata quindi formalizzata una denuncia, in stato di libertà, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

