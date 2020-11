I sarcofagi Ippolito e Fedra ritrovano la cattedrale San Gerlando, un'attesa lunga 50 anni

Pomeriggio speciale sia per i residenti del centro storico, che per tutta quanta la chiesa agrigentina. La cattedrale di San Gerlando ha dovuto attendere quindici anni per rivedere tre dei più importanti sarcofagi della storia della città. Oggi, sotto lo sguardo attento di diversi fedeli, i sarcofagi Ippolito e Fedra hanno fatto ritorno a "casa".

Si, perchè, i reperti storici sono stati trasferiti - in sicurezza - nella basilica di Agrigento. I de sarcofagi, dopo la frana del 1966, erano stati custoditi sia nella chiesa di San Nicola che al museo regionale "Griffo".

I reperti, dunque, adesso hanno fatto ingresso nella cattedrale di San Gerlando. Un vero e proprio ritorno a casa per due dei beni preziosi della storia di Agrigento.