Urinare in strada può costare caro, lo sanno bene i 9 ragazzi multati lo scorso week end: ecco le opinioni dei concittadini

“I ragazzi sono rimasti molto sorpresi dal nostro intervento, questo a dimostrare che questo fenomeno nel tempo era purtroppo diventata un'abitudine negativa, poi quando gli abbiamo contestato il verbale e hanno visto che l'importo della sanzione amministrativa è di cinque mila euro, li ha fatti rendere conto dello sbaglio che avevano fatto. I controlli comunque continueranno per tutta l'estate”. Così ai microfoni di AgrigentoNotizie il comandante della compagnia carabinieri di Cammarata, il capitano Dario Cocchioni, ha parlato delle sanzioni elevate sabato scorso a San Giovanni Gemini a nove giovani, fra i quali anche una ragazza, perchè sono stati sorpresi ad urinare in strada.

I vicoli del centro storico, secondo quanto appreso dai residenti, sono ormai da molti anni in preda al degrado, la vicinanza di molti locali spinge gruppi di giovani a spingersi nelle strette viuzze per espletare i bisogni e non solo, il tutto sotto gli sguardi increduli degli abitanti. “Noi li rimproveriamo sempre, ma loro ci rispondono anche male” - questa è la testimonianza di un abitante che si è detto esasperato della situazione. Un problema, quello di San Giovanni Gemini che comunque avviene ovunque, specie in prossimità dei luoghi della movida e che, secondo alcuni, potrebbe risolversi incrementando il numero dei bagni pubblici disponibili.