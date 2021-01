Rifiuti conferiti senza mastello e sacchetti abbandonati: più di 40 multe elevate

Primi giorni di divieto di conferimento di rifiuti senza l'uso del mastello, scattano le prime 20 multe. Dallo scorso 15 gennaio, come noto, non è più possibile lasciare i rifiuti (anche se differenziati) senza l'uso dei contenitori e la polizia municipale, che sta in questa fase rafforzando le attività di controllo e sanzione contestando appunto il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale 131 del lontanissimo settembre 2018 che appunto prevedeva l'obbligo nell'uso del mastello.

Ma non è tutto qui: la Municipale negli ultimi giorni ha fatto scattare anche altre 20 violazioni da 600 euro per abbandono dei rifiuti in centro città e aree periferiche. Le violazioni sono scattate dopo numerosi appostamenti su strade cittadine e il rinvenimento di documenti all’interno dei sacchi dei rifiuti ma anche l'uso di apparecchiature video-fotografiche.

A queste si aggiungono ben 260 violazioni al Codice della Strada contestate grazie all'utilizzo dell'apparecchiatura Street control oltre che controlli "in strada".