Il Libero consorzio è in campo per rallentare il fenomeno, che ha anche una incidenza sulle casse dell'Ente

Lotta all'abbandono "selvaggio" di rifiuti, la Polizia provinciale mette in campo dal 7 al 17 aprile delle "fototrappole" per individuare chi viola le regole. La telecamera sarà posizionata in prossimità di un luogo, dice una nota, "notoriamente a rischio, situato in un'area di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Le immagini con gli eventuali trasgressori saranno registrate e trasmesse in tempo reale alle autorità di Polizia". Le multe previste sono da 600 euro.

Sul posto sono stati collocati dei cartelli informativi come imposto dalla normativa.