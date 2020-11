"Mancato rispetto del divieto di assembramento", chiuso per due giorni un ortofrutta

Mancato rispetto delle distanze interpersonali e formazione di assembramenti. E' per questo motivo che i carabinieri della tenenza di Favara hanno chiuso temporaneamente un negozio di ortofrutta al centro di Favara, in via Capitano Callea. Al titolare dell'attività commerciale - che dovrà restare con le saracinesche abbassate per due giorni - sono state elevate anche due sanzioni per complessivi 800 euro.

Appena ieri, durante un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa aveva ricordato ai sindaci delle più grandi città della provincia le ultime disposizioni introdotte dal governo nazionale. I sindaci, in caso di assembramenti, potranno infatti interdire gli spazi urbani, o aperti al pubblico, dove si registrano assembramenti.