Il Covid-19 continua a seminare tragedie: tre vittime nell'Agrigentino

Sale a 3 il bilancio delle vittime. Il Covid-19 continua, anche in provincia di Agrigento, a seminare tragedie. A perdere la vita è stato un cittadino di Santo Stefano Quisquina che era ricoverato, da qualche giorno, in Terapia intensiva all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. A darne notizia, strigendosi attorno al dolore e allo sconforto dei familiari, è stato il sindaco Francesco Cacciatore.

Il pensionato di 74 anni che ha perso la vita a causa del terribile virus lascia la moglie e due figli.

Muore una donna ad Agrigento

C'è una seconda vittima, ed è un'agrigentia di 81anni. In città, secodo il consueto report da palazzo dei Giganti, si hanno 66 positivi. Di questi 66 sono nel proprio domicilio, sei sono ricoverati (5 in ospedale, 1 in hotel Covid e nessuno in terapia intensiva).

Boom di contagi a Campobello ed una vittima

Muore una persona a Campobello di Licata. "Apprendiamo la notizia - dice il sindaco Picone - siamo vicini alla famiglia". Aumentano, anche in progressione, i positivi al Coronavirus. Sono + 6. "Complessivamente abbiamo 84 positivi

(Aggiornato alle 20:22)