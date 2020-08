Incidente: perde il controllo dell'auto e si schianta, 22enne trasferito a Caltanissetta

Un ventiduenne, di Santo Stefano Quisquina, è stato ricoverato al “Sant’Elia” di Caltanissetta dopo un incidente stradale.

Il ventiduenne era al volante di un’autovettura quando, durante la notte fra lunedì e ieri, lungo via Roma a Santo Stefano Quisquina, si è verificato l’incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Non è chiaro cosa sia effettivamente successo e perché il ragazzo, all’improvviso, abbia perso il controllo dell’utilitaria. Ieri, dopo aver effettuato i rilievi tecnici durante la notte, i carabinieri della compagnia di Cammarata stavano ancora lavorando alla ricostruzione della dinamica.

Mancavano pochi minuti alle 2 quando l’allarme è rimbalzato, da Santo Stefano Quisquina appunto, alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. A lanciarlo, i sanitari del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Caltanissetta. Non dovrebbe essere – tanto emergeva ieri – in pericolo di vita.