Divampa un incendio in abitazione: muore un cane, quartiere al buio

Scoppia un incendio all'interno di un'abitazione di via Roma a Santo Stefano Quisquina e un cane, che si trovava all'interno delle mura domestiche, resta vittima del fuoco e fumo sviluppatisi. E' accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 18,30. Sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli di Cianciana. Le cause della scintilla iniziale non sono risultate essere affatto chiare.

La via Roma è stata chiusa al transito e, proprio a causa dell'incendio, è saltata buona parte dell'illuminazione pubblica del centro del paese. In via Roma sono al lavoro anche gli operai di E-distribuzione.