"Aveva hashish e piantine di canapa indiana", denunciato un cinquantatreenne

E’ stato trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di circa 9 grammi di hashish, un bilancino di precisione e due piantine di canapa indiana messe a dimora. Ha 53 anni, l’uomo di Santo Stefano Quisquina che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura.

A procedere, effettuando il controllo e la perquisizione, sono stati i carabinieri della stazione di Santo Stefano Quisquina. L'uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga é stata sequestrata in attesa degli analisi di laboratorio che stabiliranno il quantitativo di principio attivo. I controlli per contrastare il consumo e lo spaccio non vengono effettuati solo nelle grosse cittadine, ma come dimostrano i fatti anche nei paesi più piccoli.