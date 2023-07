Santo Spirito si prepara all'estate: prolungata l'apertura del museo

Verrà ampliato l'orario di apertura del complesso museale di Santo Spirito. Ad annunciarlo è l'assessore comunale Costantino Ciulla. Da oggi, 4 luglio, il museo sara? infatti fruibile: da martedi? a sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 10 alle ore 17, con la chiusura settimanale il lunedì.

"L’orario continuato, senza interruzione nella pausa pranzo - dice Ciulla - e? stato reso possibile grazie alla richiesta effettuata dal settore cultura e accolta in sede di delegazione trattante. Ringrazio il personale ed i dirigenti dei settori cultura e servizi finanziari per avere accolto positivamente l’atto di indirizzo. Esprimo soddisfazione per questo piccolo ma importante tassello che proietta sempre piu? Agrigento, come gia? avviene nella maggior parte delle piu? importanti citta? d’Italia e d’Europa, verso quelle normali condizioni degne di una citta? che si appresta a vivere l’anno 2025 quale Capitale Italiana della Cultura".