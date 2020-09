Vigile del fuoco positivo al Coronavirus: colleghi in isolamento, sanificati mezzi e locali

Un vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Santa Margherita Belice è risultato positivo al Coronavirus. L'uomo non andava al lavoro già da una decina di giorni quando ha ricevuto l'esito del tampone positivo.

Tutti i colleghi dello stesso turno di servizio, nonché le persone che hanno avuto contatti diretti con il contagiato sono state tutte, in via precauzionale, poste in isolamento fiduciario. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento ha già fatto realizzare la sanificazione e igienizzazione della sede e degli automezzi.

E' risultato positivo al Covid-19 anche un lavoratore dell'aeroporto di Lampedusa che si è fratturato un dito durante l'orario di servizio. Accompagnato da un familiare, è stato portato (utilizzando il traghetto di linea) all'ospedale di Agrigento dove sottoposto al tampone è risultato positivo al Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane è stato trasferito, per stare in isolamento obbligatorio, in una struttura di Palermo. Dell'esito del test sono stati già informati i familiari del giovane e l'aeroporto di Lampedusa.