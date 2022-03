Rimane incastrato con la gamba nella motozappa, agricoltore finisce in ospedale

Un agricoltore di 61 anni è rimasto ferito mentre lavorava in campagna con la motozappa. A causa, forse, di una manovra errata gli è rimasta una gamba incastrata nelle lame.

È successo in contrada Cannitello, a Santa Margherita di Belice. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

L'uomo, che non è in pericolo di vita e ha riportato una frattura, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale di Sciacca.