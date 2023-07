“Diavolina” accanto alla ruota dell’auto e fuoco: avvertimento per pensionato

Hanno collocato della “diavolina”, quella che ordinariamente si utilizza per appiccare il fuoco nei barbecue, e l’hanno posizionata accanto alla ruota destra di una Ford Ka. E’ accaduto nel centro di Santa Margherita Belice dove il fulmineo intervento del proprietario della vettura, un pensionato sessantenne, ha scongiurato il peggio. I danni all’utilitaria, di fatto, sono stati lievi. Inquietante però il gesto – un danneggiamento che ha tutte le caratteristiche dell’avvertimento - che l’uomo ha denunciato alla stazione dei carabinieri.

I militari dell’Arma di Santa Margherita Belice hanno avviato le indagini. Scontato il fatto che abbiano chiesto alla vittima se, di recente, abbia avuto o meno dei dissidi, dei problemi con qualcuno. E questo per indirizzare, e anche rapidamente, le indagini. Non filtrano però indiscrezioni in merito. Senza ombra di dubbio, gli investigatori hanno, inoltre, già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, nell’area dove è stato appiccato l’incendio.