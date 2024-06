"Hanno rubato soldi e documenti agli ospiti di una comunità": due condanne

Dieci mesi di reclusione per avere rubato soldi e documenti di proprietà di alcuni ospiti di una comunità terapeutica di Santa Margherita Belice. Sono stati inflitti dal giudice monocratico di Sciacca, Stefano Zammuto, nei confronti di Cristian Inzerillo, 30 anni, di Palermo, e Vito De Carlo, 36 anni, di Marsala.

I due imputati, in particolare, nel novembre del 2021, avrebbero violato gli arresti domiciliari per danneggiare un gabbiotto della struttura e portare via poco meno di 900 euro e i documenti.