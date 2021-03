Vigile urbano positivo al Covid, sindaco posto in isolamento fiduciario

Un vigile urbano risulta positivo al Covid-19 e anche il sindaco di Santa Margherita di Belìce, Franco Valenti, viene posto in isolamento precauzionale. A renderlo noto è stato lo stesso amministratore: "La persona risultata positiva al tampone rapido è un vigile urbano del nostro Comune con il quale ho condiviso l’ufficio domenica mattina per scrivere l’ordinanza di sospensione delle attività scolastiche. Per tranquillizzare tutte le persone con cui ho avuto contatti nei giorni scorsi - ha spiegato Valenti - che ieri ho fatto il tampone rapido e fortunatamente è risultato negativo. Pertanto nessun rischio di contagio. Osserverò diligentemente il mio periodo di isolamento. Al momento non ho nessun sintomo e sto bene. Per favore rispettate le regole".