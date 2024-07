Incidente domestico: donna resta ustionata a causa della bombola del gas, trasferita in elisoccorso a Palermo

È rimasta ustionata in varie parti del corpo. Una pensionata di 78 anni di Santa Margherita di Belìce è stata trasferita, con elisoccorso del 118, al centro Grandi ustioni di Palermo. Anche a Santa Margherita di Belìce, esattamente per come era accaduto a Favara un paio di domeniche fa, la donna è rimasta ferita a causa di un incidente domestico. In questo caso, la fiammata è stata originata da una bombola del gas che alimentava la cucina che pare - ma non c'è certezza al momento - sia deflagrata.

Al momento non si conoscono le condizioni cliniche della donna che però, e questo è certo, ha riportato gravi ferite determinate appunto dalle ustioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche perché il gas avrebbe invaso il cucinino che, nell'esatto momento, in cui è stata accesa la luce ha innescato la deflagrazione. La dinamica dell'incidente domestico è ancora sommaria e approssimativa. Tutto è, infatti, ancora in corso di ricostruzione.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.