Ritrovato piccolo ordigno bellico, area transennata dai carabineri

Un piccolo ordigno bellico, probabilmente inesploso, è stato ritrovato in contrada Giacheria a Santa Margherita di Belìce. A chiamare i carabinieri è stato il proprietario del terreno, un 47enne, lo stesso che ha ritrovato l'ordigno.

I militari dell'Arma hanno escluso, a margine del sopralluogo subito effettuato il pericolo per la popolazione e per le strutture abitative vicine. L'area, in via precauzionale, è stata transennata in attesa degli artificieri. Nessun rischio, né pericoli appunto per i residenti della zona.