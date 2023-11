Miss Italia 2023: è sfumato il sogno della margheritese Anastasia Pellegrino

Il sogno di diventare Miss Italia 2023 è sfumato, ieri sera, per Anastasia Pellegrino, la ventiduenne di Santa Margherita di Belìce. La fascia è stata vinta da Francesca Bergesio, 19 anni, di Bra in provincia di Cuneo, figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, che era partita con la fascia di Miss Piemonte.

Ottima l'affermazione per Anastasia che ha rappresentato, assieme alla palermitana Gloria Di Bella, la Sicilia a Salsomaggiore Terme. Anastasia Pellegrino, originaria di Marsala, è rientrata fra le 40 concorrenti selezionate. La bellissima ragazza, che sogna il mondo della moda e dello spettacolo, è già stata scelta per alcuni spot per brand prestigiosi come Dolce & Gabbana.

Ieri, a partire dal pomeriggio, tutta, o quasi, Santa Margherita di Belìce, è rimasta inchiodata alla diretta streaming per fare il tifo per la stupenda concittadina. E in tanti, praticamente quasi tutta l'intera cittadina, sono rimasti male, anzi malissimo, a non vedere attribuire alla concittadina la prestigiosa fascia di Miss Italia 2023.