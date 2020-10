Coronavirus: continua il boom di contagi ad Aragona, positivi anche a Santa Margherita e Sambuca

Tampone positivo - ed è il quarto caso per la città - per un cinquantenne di Santa Margherita Belice. E secondo contagio a Sambuca di Sicilia. Ma non si fermano gli esiti positivi dei test neanche ad Aragona dove si è arrivati a quota 21.

Continua il boom di contagi ad Aragona

"Registriamo tre nuovi casi positivi al Covid-19. Saliamo quindi a quota 21 positivi - ha confermato il sindaco Peppe Pendolino - .I positivi sono legati sempre allo stesso focolaio, poiché segnalati come contatti stretti dei precedenti casi. Si trovavano, come il caso di ieri, in quarantena fiduciaria da più di 14 giorni ed oggi dopo aver effettuato il tampone di fine quarantena sono risultati positivi. Fortunatamente stanno tutti bene. Continueranno purtroppo l’isolamento con i propri familiari per ulteriori 14 giorni come da prassi. Speranzoso di superare questa difficile prova quanto prima, - ha concluso - non abbassiamo la guardia!".

Santa Margherita Belice

"Stiamo provvedendo alla notifica formale del provvedimento di 'permanenza domiciliare per quarantena con sorveglianza attiva Covid-19' e a tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa - ha detto il sindaco di Santa Margherita Belice, Franco Valenti, - . Sono ad oggi complessivamente 4 i casi accertati di cittadini domiciliati a Santa Margherita positivi al Covid-19. Due sono ricoverati in ospedale e altrettanti si trovano in quarantena a casa. Al momento, - ha aggiunto Valenti - sono 16 i cittadini in isolamento e fortunatamente dalle notizie assunte nessuno presenta sintomi riconducibili al Covid-19".

Sambuca di Sicilia

"L'Asp mi ha appena notificato che a Sambuca c’è un secondo caso di Covid-19 - ha annunciato, invece, il sindaco Leo Ciaccio - . La persona sta bene e sono state già attivate tutte le procedure del caso. Mi raccomando: siate prudenti, indossate la mascherina e mantenete il distanziamento sociale".

(Aggiornato alle ore 20,10)